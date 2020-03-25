印度史上最大鎖國 購物網站和航空公司暫關

（中央社記者康世人新德里25日專電）為控制武漢肺炎疫情，印度今天凌晨零時起全國封鎖21天，印度最大線上購物平台Flipkart暫停服務，次大的亞馬遜僅提供緊急物資，印度靛藍航空也停飛國內航班。

為控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，印度總理莫迪24日晚宣布，從今天凌晨零時起全國全面封鎖21天，只有醫療、餐飲及生活必須行業正常上班，其餘民眾若無緊急和必要理由，不得外出，但仍可到住家附近的商店、超市購買食品及生活必需品。

受到全國封鎖令影響，購物網站送貨人員無法外出及送貨，更遑論跨行政區遞送貨品，已被美國沃爾瑪併購的印度最大線上購物平台Flipkart今天在官網以「暫停服務，但不會太久」為題聲明，暫停所有服務，將盡力及儘快恢復服務。

印度次大線上購物平台亞馬遜（Amazon）也在網站公告，僅提供顧客最緊急需求的服務，其他商品將暫時不提供顧客購買。這些緊急物資包括家庭必需品、衛生保健用品、消毒劑、嬰兒配方奶粉和醫療用品。

在送貨員不斷遭到警方騷擾後，提供線上訂購生鮮食品和一般食品的BigBasket今天在官網聲明，由於地方當局對商品運輸的限制，今天無法營運，正與有關當局合作，以儘快交付貨物。

印度另兩家線上訂購食物網站SuprDaily和Grofers也因為相同理由關閉服務。

不過，Zomato和Swiggy兩家印度最大的線上訂餐服務平台，則持續提供線上訂餐及外送餐點服務。

此外，在印度全國封鎖後，進一步重創原本還靠國內航線苦撐的印度各航空公司。印度最大廉價航空公司靛藍航空（Indigo）今天在官網聲明，為支持政府根除武漢肺炎的措施，靛藍航空所有國內航班將暫停服務到4月14日。

印度新聞頻道ABP News報導，截至6日，靛藍航空已取消飛往新加坡、曼谷、廣州、成都和香港的班機，且已將所擁有的260架飛機停飛其中16架。

靛藍航空執行長杜達（Ronojoy Dutta）今天也在致員工的電子郵件中宣布，由於營收急遽下降，航空業的生存正受到威脅，公司必須注意現金流，因此削減高層人員薪資；杜達自己也減薪25%，為所有減薪人員中幅度最大者。

一名不願具名的靛藍航空人員透露，公司的國內航班之前座位已空了一大半，國際航班的搭乘率更低。

航空業智庫「亞太航空中心」（CAPA）指出，受到武漢肺炎影響，印度的航空公司初期可能停飛約150架飛機，且隨著未來國內航班業務減少，此一數字可望增加，單季損失估計約5000萬到6000萬美元，這還不包括印度航空公司（Air India）。

根據印度衛生與家庭福利部統計，截至今晚7時，印度累計武漢肺炎確診病例達553例，其中10人死亡，42人痊癒。（編輯：韋樞）1090325