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染武漢肺炎引發併發症 美印度裔名廚卡多茲辭世

最新更新：2020/03/26 12:16
美籍印度裔名廚卡多茲感染武漢肺炎引發併發症，25日在醫院辭世，享年59歲。（圖取自facebook.com/floyd.cardoz）
美籍印度裔名廚卡多茲感染武漢肺炎引發併發症，25日在醫院辭世，享年59歲。（圖取自facebook.com/floyd.cardoz）

（中央社紐約25日綜合外電報導）在真人實境節目「頂級大廚」（Top Chef Masters）獲勝、參與「頂尖主廚大對決」（Top Chef）比賽的美籍印度裔名廚卡多茲感染武漢肺炎引發併發症，今天在醫院辭世，享年59歲。

卡多茲（Floyd Cardoz）的公司發布聲明表示，他本月8日從孟買出發，途經德國法蘭克福返回紐約。他在一週前出現發燒症狀，經檢驗對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應後，被送往新澤西州蒙克來（Montclair）半山醫療中心（Mountainside Medical Center）。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡多茲自小在印度孟買長大，遠赴瑞士雷赫士（Les Roches）餐飲學校求學後，才正式踏入紐約市餐飲業。

卡多茲與著名餐廳經營者梅爾（Danny Meyer）曾在1998年合夥開設一間摩登印度料理餐廳Tabla，他當時是餐廳行政主廚，獲得讚譽，但也遭受不少批評。隨後，他接掌梅爾的North End Grill餐廳，同時在Bravo電視台「頂級大廚」第三季獲勝。

卡多茲在紐約和印度兩地成功經營餐廳，他是印度Bombay Sweet Shop甜點店、O Pedro餐廳和The Bombay Canteen餐廳的合夥人。（譯者：黃靖貽/核稿：徐睿承）1090326

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