印度鉅額救濟窮人不受疫情衝擊免挨餓

（中央社記者康世人新德里26日專電）印度窮人受到印度政府下令全國封鎖衝擊，財政部長希塔拉曼今天宣布向窮人提供1.7兆盧比（新台幣6800億元）的救濟方案。她說，這項方案將確保沒有人挨餓。

印度政府為控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），25日零時起全面鎖國21天，但這項政策卻衝擊窮人，他們失去了在大都市打工的機會和日薪；在沒有飯吃之下，有些人甚至步行數百公里回鄉。

雖然時機稍晚，但印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）今天宣布，在「總理的窮人福利計畫」（Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana）下，提供1.7兆盧比的救濟方案，幫助8億窮人、外地來的工人及需要的人。

希塔拉曼強調，這項方案將解決窮人、外地工人和需要幫助者的憂慮；政府首要任務是考慮到窮人，她正領導一個工作小組評估武漢肺炎疫情對經濟的影響，並籌劃未來前進的方向，「沒有人會挨餓」。

根據印度財政部發出的聲明，這項方案分八大類，包括8億窮人每個月將獲得免費的5公斤小麥或白米，及1公斤優選豆子；且提供500萬盧比（新台幣200萬餘元）保險計畫以保障每位正與武漢肺炎作戰的醫療人員。

不過，印度News 18電視台引述專家談話說，如此龐大的糧食，除了調集還要配送，龐大的物流是項艱鉅任務，可能送到窮人手中時已經過了21天，各地的窮人根本不可能立即領到糧食解決餓肚子的問題。

希塔拉曼說，持有人民財政（Jan Dhan）計畫帳戶的2億名女性，接下來3個月每月可獲得500盧比（新台幣200多元）。在年輕人就業計畫女性自助組織下的婦女，原本可獲最高100萬盧比（新台幣40.23萬元）無抵押貸款，現在調高到200萬盧比（新台幣80.35萬元）。

此外，印度政府也透過這項方案調高「聖雄甘地全國農村就業保障計畫」的日薪，從182盧比（新台幣73元）調高到202盧比（新台幣81元），預料可嘉惠1億3620萬戶家庭。政府也決定在4月第一週根據這些計畫提前向每位農民提供2000盧比（新台幣802元）資金，約有8700萬名農民受惠。

印度政府將提供3000盧比（新台幣1204元）給每個窮困的年長、寡婦與殘疾人士，受惠者達3000萬人。

這項方案把武漢肺炎疫情列為人們可預支勞退基金的理由，且使用建築與其他工程工人福利基金為已登記的3500萬名工人提供援助，並要求各省市政府動用各地礦產基金，補充和加強醫療檢測、篩檢和其他需求的醫療設施，以阻止疫情傳播。

希塔拉曼表示，這些措施將讓那些最窮困和需要幫忙的人，在購買基本用品及滿足基本需求時不會遇到困難。

根據印度衛生與家庭福利部截至今天上午10時15分的統計，印度累計武漢肺炎確診病例已達593例，其中有13人死亡，42人痊癒。（編輯：韋樞）1090326