巴西武漢肺炎爆發一個月 確診病例近3000

（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在巴西出現首起確診病例一個月來，疫情迅速擴大，迄今確診病例已達2915起，77人死亡。

衛生部今天更新報告指出，巴西2019冠狀病毒疾病確診病例較昨天新增482起；死亡案例較昨天新增20起。

2915起確診病例中，1665起在聖保羅州。全國有399名患者住院，疾病致死率2.7%。

衛生部報告還顯示，58%的嚴重病例和68%的死亡案例是男性，多數有高血壓、糖尿病和心臟血管疾病病史，且年齡超過60歲。

巴西首起武漢肺炎死亡案例在3月17日發生。而在此前一天，聖保羅和里約熱內盧兩州政府已經採取限制服務和人流措施，以遏制冠狀病毒大流行。

遭受疫情嚴重影響的國家如中國、南韓、美國和義大利，也都有採取這類措施，而這些國家中，沒有任何一個在30天內達到感染巔峰。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins Iniversity）和世界衛生組織（WHO）的數據，中國、南韓、美國和義大利出現首起確診病例一個月後，確診人數分別達9802、104、15和1694人，死亡人數分別為213、1、0和29人。

昨天（25日）這四個國家的感染人數分別達8萬1661、9137、6萬5778和7萬4386人，死亡人數分別為3285、126、1041和7503人。

這些數據顯示，儘管各國國情不同，趨勢都是30天後出現感染人數暴增的情況。

巴西衛生部執行秘書芮斯（Joao Gabbardo dos Reis）也預測，未來30天是冠狀病毒疾病疫情大流行峰期。

巴西科學家在48小時內完成不同地區19名患者體內冠狀病毒的基因定序後證實，巴西各地已經存在感染源不明的社區感染，且冠狀病毒已經適應巴西的氣候。所以實施自主居家隔離和保持社交距離更加重要，尤其是聖保羅和里約熱內盧等大城市，更需要限制人流。

在世界各國都加強採取隔離檢疫措施，以遏制冠狀病毒傳播的同時，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻背道而馳，呼籲「社會恢復正常」、「民眾結束集體居家隔離」，遭到各界韃伐。

今天波索納洛再下令開放各宗教團體進行集會，理由是「面對疫情和社會的歇斯底里，信徒更需要宗教的慰藉。」

雖然如此，多位巴西宗教領袖已表示，將遵守世衛組織和衛生部的建議，保持信眾之間的社交距離，繼續進行線上宗教活動，因為生命至上，民眾的生命安全和身體健康應放在首位。（編輯：馮昭）1090327