飛韓國班機30日起乘客須量體溫 逾37.5度不得登機

韓國政府宣布，30日起所有飛往韓國的班機，乘客登機前都必須量體溫，超過攝氏37.5度者不得登機。圖為旅客在首爾仁川國際機場外的檢疫站接受採檢。（韓聯社提供）

（中央社首爾27日綜合外電報導）為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）境外感染移入，韓國政府今天宣布，30日起所有飛往韓國的班機，乘客登機前都必須測量體溫，超過攝氏37.5度者不得登機。

韓國政府已強化對現階段海外疫情最嚴重的歐美地區入境旅客檢疫程序，30日起將進一步擴至所有可能入境韓國的旅客，要求航空公司飛往韓國航班的乘客都必須在登機前測量體溫，若超過37.5度不得登機，航空公司必須給予退費。

韓國日前開始對所有從歐洲入境的韓國籍及外國籍人士全面實施篩檢，從美國入境者則只有出現疑似症狀才需要接受篩檢，但所有入境者都必須隔離14天。中央事故對應本部今天表示，正在深入討論是否擴大強制要求所有從海外入境者都須隔離14天。

隨著歐美地區疫情升溫，韓國本週新增的境外感染移入案例也顯著增加，引發國內對於是否要全面禁止外國人入境的討論。

韓聯社報導，大韓傳染病學會理事長白敬蘭26日在臉書上表示，外籍人士可能是為在韓國診治才入境，會影響國民接受治療的權益、也會造成醫療系統的負擔，認為當前禁止外國人入境是必要措施。

不過，也有醫療界人士認為目前外籍人士確診案例占比並不高，即使全面禁止外國人入境，效益也不大。根據中央防疫對策本部調查，韓國境內確診案例中有309件屬境外感染，其中31例為外國籍人士，約占1/10。（譯者：廖禹揚/核稿：周永捷）1090327