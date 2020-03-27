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法國武漢肺炎單日365死破紀錄 16歲少女也在列

最新更新：2020/03/27 14:42

（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國武漢肺炎單日新增死亡人數今天創疫情爆發以來最多，其中一名16歲少女是全法國最年輕的武漢肺炎病故者，她的母親今天道出失去女兒「難以承受」的傷痛。

法國當局今天表示，過去24小時有365人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），全國在醫院內病故的武漢肺炎患者總數來到1696人。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）告訴記者，這個數字不包括染病死在家中或養老院的武漢肺炎患者。

16歲巴黎少女「茱莉A」（Julie A）今天病逝，成為法國武漢肺炎最年輕病故者。武漢肺炎通常對年長者和原本就有健康問題的人影響較大。

少女的母親薩賓（Sabine）透過電話告訴法新社：「真的難以承受。我們原本可以過著平凡生活。」

薩賓說，女兒一週前出現輕微咳嗽症狀，21日開始覺得喘不過氣，於是前往醫院接受掃描和多次病毒篩檢。

然而女兒病情持續惡化，今日宣告不治。衛生官員強調年輕人出現重症相當罕見。

薩賓表示：「一開始，我們被告知病毒不會影響年輕人，我們相信了，跟大家一樣。」她的女兒生前未有已知的潛在健康問題。

根據路透社報導，總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他與美國總統川普對於武漢肺炎危機進行了「非常好的討論」，法美兩國正在籌備新的行動，要共同打擊疫情。

馬克宏在推特（Twitter）上表示：「為因應2019冠狀病毒疾病危機，我們正和其他國家一起籌備新的行動，將在接下來幾天內推出。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1090327

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