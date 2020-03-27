印尼武漢肺炎確診激增 齋戒月返鄉人潮是考驗

雅加達及周邊地區人口密集，通勤列車是主要通勤工具，平日擁擠不堪。但因雅加達已進入緊急狀況，上班人潮減少許多，27日清晨的曼加拉車站仍有相當多乘客。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月27日

（中央社記者石秀娟雅加達特稿）印尼武漢肺炎確診激增，平日寸步難行的交通壅塞景況不復見。印尼政府呼籲民眾齊防疫，但保持社交距離仍未成全民運動，且隨著齋戒月及返鄉潮將至，大批人流移動讓外界憂心印尼能否控制疫情擴散。

隨著印尼2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例不斷增加，雅加達及其他城市是否封城引發討論。

不過，面對封城的可能衝擊，包括賺取日薪的民眾將失去收入等，印尼總統佐科威（Joko Widodo）堅持不封城，目前訴求兩個主要方式抗疫，即要求民眾減少外出，並用快篩加快找出冠狀病毒疾病帶原者，進行隔離。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）曾力主封城，但決定權在中央政府，他因此下令雅加達23日起進入14天緊急狀態，有不少業者配合，但雅加達人流仍相當頻繁。

近日來，部分雅加達街頭雖仍是車水馬龍，但過去處處塞車的景況已不復見。例如連接雅加達東區、中區、南區的主要幹道卡薩布蘭加路（Casablanca Road），過去總是寸步難行，汽機車喇叭聲和指揮交通的吹哨聲不斷，當地騎士稱為「地獄之路」，現在雖仍有相當車流，但交通順暢許多。

而過去繁忙的通勤列車車站附近，現在約晚上8時左右就顯得寂靜。

此外，雅加達多處景點已關閉，如伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）、舊城區（Kota Dua）及許多購物中心附近過去總擠滿攤販與人潮，現在冷清許多。

雅加達商務金融中心SCBD街頭的中午時分異常冷清，部分公司、購物中心和商家配合暫停營業或在家上班政策。

為了讓民眾保持「社交距離」，雅加達偶見軍、警或省政府執法人員在車站、公車站或街頭提醒民眾，但由於沒有執行封城政策，民眾大致仍可自由活動。

雅加達實施緊急狀態以來，在雅加達東區賣沙嗲的街頭小販維塔（Vita）仍每天出門做生意。來自中爪哇省（Central Java）的她告訴中央社記者，「我很擔心政府封城，這樣我就沒有辦法做生意了，我靠每天賣沙嗲的收入生活，沒有收入就得回鄉」。

維塔的憂慮是許多底層民眾的寫照，26歲的她說，自己也擔心受病毒感染，但有小孩要顧，還是要出門做生意，疫情爆發後比較少客人上門，以往晚上9時可賣完收攤回家，現在晚上10時還賣不完，「我沒有辦法一直害怕，只希望疫情和政府的限制性措施趕快過去」。

在雅加達另一頭，中區瑟南市場（Pasar Senen）的果菜店家仍忙著下貨、搬運、整理蔬果，也有許多人來批貨，一旁停滿等待載貨的迷你交通車巴駕（Bajaj）只見和往常一樣繁忙的景象，幾乎不見有人戴口罩。

一名印尼大學公衛專家對中央社記者指出，他擔心街頭小吃的衛生問題會使疫情擴大，因為很多街頭攤販沒有辦法使用乾淨、流動的水清洗碗盤。

截至26日中午，印尼的武漢肺炎確診數累計達893例，遍布全國34個省級行政區的其中27個，死亡人數總計78人。其中，雅加達有515個確診案例，死亡人數為49人。

此外，隨著武漢肺炎疫情擴散，對印尼醫療體系造成相當大的負擔，醫護人員防護裝備不足，西爪哇省（West Java）勿加西（Bekasi）等地傳出有醫護人員用雨衣充當防護衣的情形。

根據伊尼醫學會理事會（IDI）及印尼媒體報導，印尼至少已有7名醫生及一名護士因感染武漢肺炎殉職，另有一名醫生因準備抗疫工作過度疲勞而心臟病發過世。

印尼政府將近期取得的快篩試劑組優先讓醫護人員受檢，確定無感染的醫護人員將逐戶到高風險民眾家中進行篩檢。

日前在勿加西體育館受檢的醫生威爾第（Verdi）說，民眾現在很擔心被感染，過去不太因發燒、咳嗽就到醫院，現在有症狀就會到醫院，醫院人滿為患。

前來受檢的護士柯瑞（Corry）說，防護裝備很有限，「希望可以有更多」。她每天接觸約5名武漢肺炎疑似病患，現在她懷孕更擔心受感染，但仍要以照顧病人為優先。

同樣負責照顧武漢肺炎病患的護士艾齊（Eci）指出，醫院有25名醫護人員照顧患者，但是只有3套防護設備，「我們只能盡可能利用，再用各種方式保護自己」。

印尼政府近期已積極整備醫療器材、防護裝備，也將兩年前用於亞運、位於雅加達的選手村改裝為武漢肺炎緊急醫院。醫院負責人、軍官阿貢（Agung Hermawanto）說，政府會提供足夠醫療物資，也將徵募更多志工協助醫護人員抗疫。

此外，印尼逾9成人口為穆斯林，齋戒月今年落在4月底至5月底，齋戒月結束後接著就是迎接穆斯林一年一度最重要的節日開齋節。

齋戒月期間，穆斯林每天會在傍晚開齋時間與親友一起用餐，大約在開齋節前兩週起，會陸續返鄉與親友團聚，外界憂心這可能加速病毒擴散，讓疫情更加嚴峻。

近期學界也紛紛發表憂心印尼疫情發展的研究。雅加達郵報（Jakarta Post）報導，印尼如果不採取斷然防疫措施，可能成為武漢肺炎疫情的重災區，甚至有可能成為「東南亞的義大利」。

報導指出，政府沒有對雅加達實施封城，病毒隨人流的移動從雅加達散布到其他地方。例如，蘇門答臘島（Sumatra）的占碑省（Jambi）、巴布亞省（Papua）、西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）、北摩鹿加省（North Maluku）等地都是近期出現確診首例，大多數患者都曾到過雅加達或雅加達近郊地區。

印尼策略發展倡議中心公衛專家努魯爾（Nurul Nadia Luntungan）指出，對於已有社區感染的地區，除了大規模篩檢，同時還必須實施部分的封鎖措施。

艾克曼生醫研究院（Eijkman）的艾克曼牛津臨床研究所（EOCRU）預估印尼4月底的感染人數會高達7萬人。路透社引述倫敦傳染病數學模型中心（CMMID）的報導指出，印尼官方公布的確診數只有實際的2%，實際上已有3萬4000人感染。

任教英國的印尼學者哈迪（Hadi Susanto）甚至評估疫情最高峰時，可能有近半人口感染。雅加達郵報就此訪問哈迪，他說，若民眾一切生活照常，半數人口在印尼出現確診首例後的50天可能被感染。（編輯：周永捷）1090327

雅加達23日起進入兩週緊急狀況，商務金融中心SCBD街頭26日中午用餐時間變冷清。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月27日

近期有許多研究都預期印尼面臨武漢肺炎擴散的嚴峻挑戰，有學者擔心，街頭攤販不容易取得乾淨、流動的水洗碗盤，可能使疫情擴散。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月27日

為避免人潮聚集，雅加達已關閉多數觀光景點，老城區廣場空蕩蕩。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月27日