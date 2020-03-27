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中國研究：孕婦可垂直傳染武漢肺炎給胎兒

最新更新：2020/03/27 18:25

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）一群中國科學家今天在美國醫學期刊發布報告指出，已感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的孕婦有可能將病毒垂直傳染給腹中胎兒，但這種情況不多。

中國科學家團隊追蹤武漢市33名染疫孕婦的新生兒，發現其中3人出生時已感染武漢肺炎。在如此少量樣本數下，傳染率為9%。

這篇論文發表在「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics），內容寫道：「由於生產過程實施嚴格的感染防控措施，因此新生兒上呼吸道或肛門採集到的SARS-CoV-2（武漢肺炎病毒學名）很可能源自母體。」

報告還說，染疫的3名男嬰都是剖腹生產，因他們的母親都患有武漢肺炎。其中1名男嬰因出現胎兒窘迫情況，僅懷孕31週便早產，需要施予心肺復甦。

另2名足月產的染疫男嬰則有嗜睡和發燒情況，其中1人還有肺炎。2人在加護病房接受治療，出生6天後病毒篩檢已呈陰性。

早產的染疫男嬰病況則最嚴重，出現肺炎、呼吸困難和敗血症。經在加護病房接受呼吸器、抗生素和咖啡因治療終於痊癒，且出生後第7天病毒篩檢也呈現陰性。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1090327

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