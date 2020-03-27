武漢肺炎確診數暴增 土耳其可能下禁足令

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其武漢肺炎確診病例數連續兩天顯著增加。內政部長索魯鬆口表示，若疫情持續蔓延，可能命令民眾待在家中。

土耳其於21日子夜起禁止65歲以上年長者和慢性病患者出門，但是一般民眾仍可外出，目前的禁制措施未若區域內部分國家嚴厲。

儘管當局不斷敦促民眾待在家中，伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）昨天表示，仍有近百萬人在使用大眾運輸系統。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於25日曾表示，相信擁有8300萬人口的土耳其將於2週到3週內克服2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播。但是伊瑪莫魯敦促中央政府執行禁足令，並表示若無法全國禁足，至少希望在伊斯坦堡實施。

伊瑪莫魯推文說：「我們進入疫情爆發的最關鍵階段，現在若無法採取必要措施，顯然未來將會失望。」

路透社報導，索魯告訴A-Haber電視台：「全面性社交隔離一直在我們計畫中。」

針對是否宣布全面性宵禁措施，他回答：「如果無法靠這些措施防範大流行的話，我們當然可能會採取更嚴厲措施。」

當局已實施停課、幾乎所有社交場所停業、禁止清真寺集體禮拜、暫停職業體育活動等措施。

土耳其26日擴大檢測7286名武漢肺炎疑似病例，結果通報病例數暴增1196例，並有16人不治，累計3629例確診、75死。單日病例和死亡數都創自出現確診首例以來之最。

為減緩武漢肺炎對經濟造成的衝擊，安卡拉當局已提出一項相當於150億美元的經濟振興方案，以支持商業和觀光、交通等受到疫情嚴重影響的產業。（編輯：陳永昌）1090327