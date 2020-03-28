巴西總統領導抗疫無方 醫學權威期刊點名重批

（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）武漢肺炎全球蔓延，國際知名醫學權威期刊「刺胳針」批評某些政府因應武漢肺炎疫情措施無方，且太慢要求民眾居家隔離，尤其直接點名重批巴西總統波索納洛。

「刺胳針」（The Lancet）內文指出，許多國家政府迅速回應2019冠狀病毒疾病（Covid-19，俗稱武漢肺炎），但還有很多對疫情的威脅不當一回事，無視世界衛生組織（WHO）反對人群聚集的建議。「比如巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因而受到健康醫療專家的強烈批評，民眾也對他應對疫情作為表示不滿。」

「刺胳針」指出，新型冠狀病毒疾病下一波傳染將無可避免的衝擊非洲和拉丁美洲，這些地區多數國家的醫療落後，欠缺基本衛生條件，一旦傳染迅速擴散，醫療體系很快崩潰。

日前波索納洛發表全國演說，批評率先採取全民隔離檢疫措施的聖保羅和里約熱內盧兩州政府，呼籲「社會恢復正常」、「民眾結束集體居家隔離」，結果引起許多負面迴響。

聖保羅、里約熱內盧等大城市的社區領導人，都很擔心冠狀病毒可能產生的衝擊，如當地居民每月的收入、家庭感染的風險、公共單位卻不聞不問等。

聖保羅市內最大貧民社區赫里歐波利斯（Heliopolis）領導人桑塔納（Emerson Santana）指出，波索納洛發表演說後，該地區很多居民開始恢復上街，因為「總統說可以」。

桑塔納表示，低下階層民眾因為欠缺資訊，根本沒有危機意識，波索納洛不負責任的言論，只會讓民眾生命受威脅。

巴西東北部13州州長今天發表公開聲明，批評波索納洛的立場是「不尊重生命」。

聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）也質疑指出，全世界1/3人口都在採取居家隔離和保持社交距離，以遏制冠狀病毒，難道只有違背眾意的波索納洛是對的？

聖保羅流行病監測中心（CVE）主任佐藤（Helena Sato）指出，如果聖保羅沒有率先採取限制人流的措施，冠狀病毒疾病確診病例將更多。

衛生部今天更新報告指出，目前巴西已有3417起新型冠狀病毒疾病確診病例，較昨天新增502起；92起死亡案例，較昨天新增15起。（編輯：陳惠珍）1090328