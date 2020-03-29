巴西武漢肺炎確診逼近4000人 114人死亡

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西衛生部今天公布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）最新報告，目前巴西有3904起確診病例，較昨天新增487起，新增22起死亡案例，累計114人死亡。

報告指出，聖保羅州有1406起確診病例，較昨天新增173起；新增16死，全州死亡案例來到84起。目前全國有569名確診患者住院，死亡率2.8%。

克魯斯基金會（Fiocruz）一項研究指出，上週巴西各地因急性呼吸道感染住院人數較平時暴增9倍，達2250人。

研究員葛梅斯（Marcelo Gomes）指出，急性呼吸道感染可能由許多不同病毒引起，其中包括新型冠狀病毒。

衛生部指出，今年前13週，巴西有1萬1257人急性呼吸道感染住院，其中391人確診冠狀病毒感染，341人情況嚴重。

除了新型冠狀病毒疾病外，今年迄今聖保羅州也確診5萬2882起登革熱病例和57起嚴重流感病例，分別造成19人和1人死亡。

衛生部預測，巴西冠狀病毒疾病疫情將在4、5月達到顛峰，與登革熱和流感疫情巔峰撞期，所以未來30天將是抗疫大作戰的關鍵期。

衛生部重申民眾採取社交隔離的重要性，以遏制病毒擴散和減輕醫療體系壓力。

衛生部建議延長全國各級公私立學校的停課時間到5月，老年人和60歲以下慢性患者應該保持社交距離至6月。

未來3個月將禁止舉行任何大量群眾聚集的活動，例如演唱會、宗教集會、足球賽、電影、話劇和夜店。

此外，巴西政府也下令30日起禁止外籍人士搭乘國際航班入境，這項措施將實施30天，巴西人、巴西人配偶與子女、人道救援組織工作人員和持有巴西居留證的移民不受限制。（編輯：王永志）1090329