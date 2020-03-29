雅加達提案封城防疫 印尼若干地方入出管制

雅加達省長阿尼斯預計30日向總統佐科威建議雅加達封城，時間自4月1日至19日。圖為雅加達22日進行市區大消毒。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月29日

（中央社記者石秀娟雅加達29日專電）印尼武漢肺炎疫情嚴峻，僅管總統佐科威強調只有中央有權決定封城，但包括雅加達在內，至少有5個地方已實施或提出不同程度的入出管制，雅加達省政府建議4月1至19日封城。

印尼今天傳出雅加達警方已提出封鎖道路的規畫，封城後將禁止民眾離開雅加達。雅加達警局發言人尤斯里（Yusri）傍晚接受中央社記者電訪時證實，這是「模擬」方案，以利政策定案後實施，「我們還在等政府宣布」。

雅加達省政府也傳出消息，省長阿尼斯（Anies Baswedan）預計30日向總統佐科威（Joko Widodo）建議雅加達封城，時間自4月1日至19日間，期間將關閉車站以及機場，只讓醫療、燃料等必要補給貨物通行。

佐科威曾表示，不管中央或地方範圍的封城，決定權都在中央。但許多地方政府已陸續實施類似封城的管制，限制人流以減緩病毒擴散。

根據雅加達郵報（Jakarta Post）報導，包括中爪哇省（Central Java）的直葛市（Tegal）、巴布亞省（Papua）、位於東爪哇的日惹（Yogyakarta）、摩鹿加省（Maluku）等地都已實施不同程度的入出管制。西爪哇省（West Java）的茂物（Bogor）今天也提出封城方案。

雅加達自23日起進入因應武漢肺炎的緊急狀態，學校停課、公共場所關閉，許多業者也配合暫時休息，但人流仍相當頻繁。由於部分經濟活動停擺，許多自外地到雅加達謀生的民眾也提前在5月底的開齋節前就返鄉。

雅加達郵報（Jakarta Post）日前報導，根據中爪哇政府的統計，最近回鄉的民眾高達7000人，多數是外出打拼的勞工。

印尼29日通報單日新增130例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計確診達1285例，死亡人數單日新增12人，總計死亡病例為114人，致死率為8.8%。（編輯：周永捷）1090329