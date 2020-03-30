武漢肺炎資訊混亂 印尼記協連署籲政府提高透明度

印尼記者協會發起連署，呼籲中央政府勿壟斷疫情資訊。圖為2月15日印尼記者在機場等待拍攝自武漢返國的民眾結束隔離返家的畫面。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月30日

（中央社記者石秀娟雅加達30日專電）印尼記者協會近日發起連署，直指政府壟斷武漢肺炎疫情資訊，似有隱瞞疫情，也耽誤抗疫的行動，疫情資訊混亂並導致民眾對政府不信任，呼籲政府讓疫情資訊透明化。

印尼記者協會（Alliance of Independent Journalists，AIJ）在請願網站change.org 發起連署，要求印尼總統佐科威（Joko Widodo）、國家災害應變總署（BNPB）以及衛生部向民眾及媒體公開疫情資訊。

印尼政府2日宣布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診首例，截至29日，確診達1285例，累計死亡病例為114人。

印尼最初由衛生部負責因應疫情，疫情升溫後，佐科威指派國家災害應變總署成立疫情快速因應小組，也擔任政府發布疫情資訊的窗口。

印尼記者協會指出，中央公開的疫情常與地方政府的資訊不一。其中一例是3月中旬病逝於西爪哇省席安約（Cianjur）的一名患者，中央說患者的冠狀病毒篩檢結果是陰性，西爪哇政府說是陽性。

連署書指出，因衛生部曾下令，如果病毒篩檢結果是陽性，這個結果只能由衛生部的國家健康衛生研究院公布，因此出現這些令人困惑的資訊，不僅讓民眾不信任政府，也可能意味政府有隱瞞疫情。

印尼記者協會也呼籲，政府除了公布確診及死亡數，也必須公布感染個案的分布以及他們的活動足跡。只有這樣，中央與地方才能合作抗疫，民眾也會更知道如何避免陷於風險，也才不會有混亂的疫情資訊。

印尼記者協會指出，印尼萬隆理工學院預測，印尼的確診數到4月中旬可能超過8000人，政府必須真正做好防疫準備。

配合印尼政府呼籲民眾減少出門、保持社交距離的防疫原則，國家災害應變總署自3月中旬起已改開線上疫情記者會，並架設網站收集記者提問。不過，多數時候，這些問題都沒有得到官員回應。（編輯：王永志）1090330