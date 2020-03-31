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憂民濫用試驗中藥物 法國當局：恐有嚴重副作用

最新更新：2020/03/31 11:14

（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國出現3起與自行用藥有關的死亡案例，法國國家藥物暨健康產品安全局今天警告，使用試驗中的武漢肺炎治療方法，可能會有嚴重的副作用。

法國國家藥物暨健康產品安全局（ANSM）局長馬丁（Dominique Martin）告訴法新社，另有24名病患據報在使用必賴克廔（Plaquenil）及如快利佳（Kaletra）等抗反轉錄病毒藥物後，產生不良的副作用。必賴克廔是羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的品牌名。

他表示，專家正設法判定這些藥物是否引發副作用，希望在這週結束前做出初步結論。

馬丁表示，ANSM兩週前開始加強監管2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）藥物的試驗，「尤其是在這段期間，有人在臨床試驗系統外使用氯奎寧（Chloroquine）、羥氯奎寧、阿奇黴素（Azithromycin）、洛匹那韋/利托那韋（Lopinavir/Ritonavir，即快利佳時）、安挺樂（Tocilizumab）及秋水仙素（Colchicine）」。

馬丁說：「有鑑於（現在的）情況，嘗試（各種）療法是完全正常的，但這不表示我們不應該監管這些藥物。」

自從法國研究人員哈烏（Didier Raoult）發表兩份研究，表明他研發的療法能有效對抗2019冠狀病毒疾病後，混用羥氯奎寧和抗生素阿奇黴素的作法就一直受到關注。

馬丁說表示，這種療法需要「特別注意」，因為同時使用兩種藥物，可能導致心律不整，並引發心臟病。

他表示，由於2019冠狀病毒疾病會引發代謝問題，「武漢肺炎患者更會出現上述狀況」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090331

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