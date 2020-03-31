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福特攜手奇異抗疫 未來100天擬生產5萬台呼吸器

最新更新：2020/03/31 15:45

（中央社底特律30日綜合外電報導）美國福特汽車公司今天表示，他們將與奇異醫療設備公司合作，未來100天內在密西根州的工廠生產5萬台人工呼吸器，之後可依據需求每個月生產3萬台，以醫治武漢肺炎患者。

福特汽車（Ford Motor）指出，這種簡化版呼吸器由愛龍公司（Airon Corp）設計，並有奇異公司（General Electric）旗下事業奇異醫療設備公司（GE Healthcare）授權許可，且獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准。

這台呼吸器的設計可滿足大多數武漢肺炎患者需求，並依靠氣壓運作，不需要使用電力。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴重影響的各州官員，已經請求美國總統川普政府和廠商加快生產呼吸器，以因應呼吸困難患者數量激增的難題。

紐約州的醫院已讓兩名病患共用一台呼吸器。另外，路易斯安那州官員透露，紐奧良（New Orleans）面臨激增的武漢肺炎患者，現有的呼吸器遠遠無法滿足需求。

川普在27日行使緊急權力，首度動用「國防生產法」（Defense Production Act）指示包括福特汽車和通用汽車公司（General Motors）等製造商生產呼吸器。

福特汽車表示，公司將動用500名聯合汽車工會（United Auto Workers）員工，開始在密西根州伊普西蘭蒂市（Ypsilanti）製造呼吸器。

福特汽車還指出，他們計畫4月20日當週開始工廠的生產作業，那時大約是紐約州官員預估州內武漢肺炎病例數達到高峰的期間。（譯者：黃靖貽/核稿：陳彥鈞）1090331

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