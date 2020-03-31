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非洲6國至今未通報病例 缺乏篩檢恐掩蓋疫情

最新更新：2020/03/31 20:07

（中央社奈洛比31日綜合外電報導）武漢肺炎全球蔓延，非洲54個國家裡有6國尚未通報病例，部分當局稱能「零確診」是獲上帝饒恕，也可能因飛往這些國家航班極少，不過，也有人質疑是缺乏篩檢掩蓋了事實真相。

這6個非洲國家是南蘇丹、蒲隆地共和國、聖多美普林西比、馬拉威、賴索托和葛摩聯邦。獅子山共和國原本也未傳出病例，但總統比歐（Julius Maada Bio）今天宣布，出現第一個確診病例，是位3月16日由法國入境的37歲男子。

全球幾乎所有國家都受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，除了非洲上述國家之外，只有少數偏遠的島國、飽受戰事蹂躪的葉門和「與世隔絕」的北韓沒有通報確診病例。

美聯社報導，全非洲目前有5255例確診，173人喪命。然而，當地篩檢物資的短缺，意味著染疫人數可能更多。

法新社報導，坦尚尼亞衛生部今天通報首例武漢肺炎死亡病例，為一名健康問題纏身的49歲患者。

東非國家坦尚尼亞於3月16日開始傳出確診病例，患者包含外籍旅客以及和他們有接觸的人，目前有1名患者痊癒。（譯者：吳昇鴻/核稿：林治平）1090331

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