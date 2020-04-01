武漢肺炎全球增至43082死 逾86萬5970確診

（中央社巴黎1日綜合外電報導）法新社彙整的官方紀錄顯示，至格林威治標準時間（GMT）11時（台灣時間晚間7時），全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）官方確認死亡人數增至4萬3082例。

自去年12月中國首度爆發疫情以來，全球已有逾86萬5970起武漢肺炎確診病例，遍及186個國家及地區。在這些病例中，至少有17萬2500人如今被認為已康復。

上述紀錄是根據法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）公布的數據，恐只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測需要住院的病例。

義大利於2月底通報武漢肺炎死亡首例，目前已累計1萬2428人死亡、10萬5792人確診感染及1萬5729人康復。

西班牙死亡病例攀升至9053起，包括過去24小時內新增864死，累計確診感染10萬2136起。

中國（不包括香港及澳門）迄今已通報3312起死亡及8萬1554起確診病例，有7萬6238例治癒。中國自31日以來新增36起確診感染及7起死亡病例。

法國已通報3523起死亡及5萬2128起確診感染病例。

美國是全球感染人數最多國家，境內有18萬9633人確診、4081人死亡以及7138人康復。

歐洲累計確診46萬8792例，3萬1083死；美國和加拿大累計確診19萬8119例，4179死；亞洲累計確診11萬69例，3938死；中東累計確診5萬8831例，3147死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診1萬9160例，513死；非洲累計確診5778例，200死；大洋洲累計確診5224例，22死。（譯者：劉學源/編輯：林治平）1090401