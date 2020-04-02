海上人球桑達姆號駛向佛州 川普稱將撤出乘客

（中央社勞德岱堡1日綜合外電報導）桑達姆號郵輪（Zaandam）因爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在多個南美洲港口吃閉門羹，美國總統川普今天說，桑達姆號停泊佛羅里達州後，有關當局將撤出船上乘客。

桑達姆號有數十人身體不適，近2/3通過篩檢的乘客移到姊妹船鹿特丹號（Rotterdam），這兩艘郵輪明天清晨將駛入美國水域，桑達姆號搭載近1050名乘員與鹿特丹號近1450人，預定泊靠勞德岱堡（Fort Lauderdale）。

川普說，美國將派出「醫療團隊登船，將民眾送下船」，把外籍人士送回家。他又說：「我們將送加拿大人下船，把他們交給加拿大當局，對英國也會這麼做。我們必須幫助這些人，他們面臨巨大困難。」

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天對2100萬名佛州居民發布禁足令，他稍早表明不想讓桑達姆號靠港，但他今晚告訴福斯新聞頻道（Fox News），他不知道船上有美國公民。

桑達姆號郵輪經營者荷美航運公司（Holland America Line）說，正在等待當局證實在勞德岱堡讓乘客下船的訊息。

約1200名沒有生病的乘客，將搭乘包機回家。荷美航運說，他們將「搭乘消毒過的巴士，盡量減少人與人的接觸，同時必須戴上口罩」。

荷美航運指出，約45名出現輕症的乘客，將待在船上隔離，直到身體康復為止；10名需要重症照護的乘客，將上岸在當地治療。

本身是川普盟友的迪尚特，先前不理會外界要求佛州發布禁足令的呼聲，同樣也不想承擔照護染疫郵輪乘客的負擔。

共和黨籍的迪尚特解釋先前的想法時說：「之前有人跟我說，這兩艘郵輪的乘客都是外籍人士，與佛州沒有關係。所以我的看法是，為什麼要把他們帶到佛州？結果上面有美國公民，實際上有佛州人。」

川普昨天敦促佛州州長不要反對桑達姆號靠岸後，美國政府與佛羅里達州今天正在擬定撤離計畫，以讓桑達姆號數以千計的乘客下船。

勞德岱堡市長特恩塔里斯（Dean Trantalis）說，他不反對郵輪停靠他的城市，但必須要有明確的規範，以免他的南佛州城市民眾染疫。

他對美國有線電視新聞網（CNN）說：「撤離過程不能出差錯。我們必須對船上情況有充分掌握，知道他們的隔離方式不會感染到社區其他人。」

根據佛州官網，佛州確診病例累計6490起，包括251名非居住在美國的外國人，死亡病例達85例。投資銀行艾維克顧問公司（Evercore ISI）分析師紐瑟爾（Michael Newshel）在研究紀要中提到，佛州過去24小時的新增病例數為美國第8多。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090402