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全球武漢肺炎病例將破百萬 6週大嬰兒在美病故
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韓國武漢肺炎確診9976例 累計169例死亡

最新更新：2020/04/02 13:17
韓國武漢肺炎確診人數至2日零時達9976例，死亡案例累計達169例。圖為韓國京畿道一間醫院醫護人員在院外設立篩檢站。（韓聯社提供）
韓國武漢肺炎確診人數至2日零時達9976例，死亡案例累計達169例。圖為韓國京畿道一間醫院醫護人員在院外設立篩檢站。（韓聯社提供）

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達9976例，增加89例，死亡案例累計達169例。

韓聯社報導，新增89例主要為醫療機構院內感染及境外感染移入。各地新增案例以大邱21例最多，其次為京畿道17例，其他包括首爾14例、慶尚南道6例、仁川4例，慶尚北道、全羅南道、忠清南道各2例，江原道、光州、蔚山各一例。

此外，有18例在入境檢疫時確診，在新增案例中占比達2成，顯示境外感染移入仍呈增勢。

根據韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內確診者中共有601例為境外感染案例，較前一天增加41例。近兩週確診的1383例中，約30.5%為境外感染移入，包括入境檢疫時確診及返家後才確診的案例。

死亡案例較1日增加4例，來到169例，致死率1.69%；值得注意的是，今天凌晨4時10分左右，一名46歲男性確診者死亡，大邱市衛生當局表示，這名患者並沒有其他慢性疾病，判定死亡原因為免疫系統過度反應。

解除隔離人數則增加261例，隔離中人數降至3979例。韓國至今已篩檢逾43萬人，其中40萬3882人為陰性，仍有1萬7885人在等待結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090402

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