傳川普將介入化解價格戰 油價大漲逾7%

（中央社新加坡2日綜合外電報導）全球武漢肺炎疫情持續惡化之際，傳出美國可能採取行動，讓產油大國沙烏地阿拉伯與俄羅斯引發的原油價格戰停止。國際油價今天應聲大漲，漲幅超過7%。

全球各國為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，紛紛採取嚴格社交距離和封閉措施，造成商業活動暫停和航空公司停飛。全球2基準原油期貨價格3月30日雙雙跌到18年來最低水準，西德州中級原油（WTI）當時一度跌破每桶20美元。

不過今天亞洲市場午盤，西德州中級原油價格勁揚7.14%，來到每桶21.76美元。國際基準布倫特原油（Brent crude）價格也勁揚8.21%，來到每桶26.77美元。

金融服務公司AxiCorp全球市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「油價上揚是因為有新聞報導傳出，美國總統川普將與國內主要產油企業高層舉行圓桌會議。」

他在一份報告中說，這場會議「預料將討論是否採取聯合減產措施，為陷入困境的美國頁岩油產業爭取緩衝時間」。

殷尼斯表示，川普「認知到石油產業的問題危急」，並認為自己可能有辦法幫助解決造成原油供應過剩的價格戰。（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090402