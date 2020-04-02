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韓版量化寬鬆上路 韓國央行首週投1400億元救市

最新更新：2020/04/02 22:03

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國央行日前宣布，將為國內金融市場提供無上限流動資金，今天首次行動，以0.78%回購利率向國內金融業者收購總計5兆2500億韓元（約新台幣1400億元）的91天期附買回債券。

韓國央行3月26日宣布，將在4到6月以每週固定提供銀行及券商等金融業者債券附買回交易的方式，解決國內金融市場流動性停滯問題。這項行動相當於各主要國家央行採行的量化寬鬆（QE）措施。

這項措施今天首次上路，韓聯社報導，韓國央行依據國內金融機構需求，以略高於基準利率0.75%的回購利率，收購共計5兆2500億韓元的附買回債券。

報導指出，雖然韓國央行表示將無上限提供流動性，但今天金融業者提出需求的規模並不如預期。部分市場人士認為，為提升措施效果，央行設定的回購利率應低於基準利率。

不過，韓國央行相關人士表示，若回購利率低於基準利率，可能出現金融機構利用機會進行利差交易，導致央行收購規模可能超出市場實際需求。

韓國央行總裁李柱烈今天也表示，若金融市場狀況持續惡化，不排除為銀行以外的金融機構提供貸款。（譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）1090402

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