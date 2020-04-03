巴西武漢肺炎確診近8千例 衛生部籲民眾戴口罩

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）2019冠狀病毒疾病疫情在巴西蔓延，目前確診人數已近8000，299人死亡。巴西衛生部今天呼籲民眾戴口罩，避免第二波感染。

巴西衛生部今天公布最新報告，巴西已有7910起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，299人死亡，致死率3.8%。

今天的報告較昨天新增1030起確診病例，57起死亡案例。聖保羅州有3506人確診，188人死亡。

巴西衛生部過去一直堅持，只有生病的人應該戴口罩，避免將病毒傳染給別人。但衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）昨天改變態度，呼籲沒有生病的民眾出門也應戴口罩，以自我防護。

衛生部以亞洲多國為範例指出，許多研究顯示，戴口罩、勤洗手和避免人群，有助降低感染風險。此外，許多感染冠狀病毒的患者沒有症狀，戴口罩也可避免自己的飛沫去感染別人。

根據世界衛生組織（WHO）的說法，沒有疾病症狀的人傳染冠狀病毒的風險率可達60%。

心臟科醫師蕭茲（Jaqueline Scholz）強調，遏制病毒傳播的主要措施，仍然是保持社交距離；但因無法預測巴西的疫情高峰期何時發生，衛生部建議所有人戴口罩是為了降低環境中的病毒量，避免第二波感染。

衛生部今天也修正，巴西首起武漢肺炎確診病例是在1月23日出現，而非2月26日公布的一名曾造訪義大利、住在聖保羅市的61歲男性。

衛生部指出，2月26日公布這名61歲男性患者確診時，還同時調查另外20起住院病例，現在才陸續完成採集檢體的化驗分析。

目前巴西至少有2.5萬起疑似病例的檢體待檢驗，單單聖保羅州就有1.6萬起。專家指出，這樣的差距顯示巴西實際染病人數可能更多，而病例數低報的原因包括欠缺在全國進行篩檢，以及官方化驗所完成化驗分析速度慢。

為改善此現象，巴西各州公立大學紛紛動員校內資源，研發出其他快篩測試技術，協助公立醫療體系進行冠狀病毒篩檢。（編輯：周永捷）1090403