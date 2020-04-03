聯合國籲全球拋棄歧視 合作力抗武漢肺炎

（中央社紐約聯合國總部2日綜合外電報導）聯合國大會（UN General Assembly）今天通過決議，呼籲以「國際合作」和「多邊主義」來對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

法新社報導，這是聯合國在疫情爆發後首度以決議表達立場。這項獲得一致通過的決議也強調「充分尊重人權的必要性」，以及「在因應疫情大流行方面不容任何形式的歧視、種族主義和仇外」。

俄羅斯推出自己的版本反對上述決議失利，只獲得中非共和國、古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉4國相挺。

外交官員表示，聯合國的這項決議強調聯合國在這場全球健康和經濟危機中所扮演的核心角色。由瑞士、印尼、新加坡、挪威、列支敦斯登和迦納共同提交的決議草案，在聯合國193個成員國中獲188國支持。

俄羅斯版本雖然也有討論到共同合作，但隱晦訴求國際全面解除對俄羅斯的制裁，認為這些制裁阻礙對抗病毒的努力。

聯合國大會的決議雖不如聯合國安全理事會（UN Security Council）的決議具有約束性，但仍因獲聯合國支持而具有高度政治價值。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090403