更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/3
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/3

武漢肺炎／帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手
政治

武漢肺炎／帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手

探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外
生活

探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬
政治

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯合國籲全球拋棄歧視 合作力抗武漢肺炎

最新更新：2020/04/03 12:19

（中央社紐約聯合國總部2日綜合外電報導）聯合國大會（UN General Assembly）今天通過決議，呼籲以「國際合作」和「多邊主義」來對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

法新社報導，這是聯合國在疫情爆發後首度以決議表達立場。這項獲得一致通過的決議也強調「充分尊重人權的必要性」，以及「在因應疫情大流行方面不容任何形式的歧視、種族主義和仇外」。

俄羅斯推出自己的版本反對上述決議失利，只獲得中非共和國、古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉4國相挺。

外交官員表示，聯合國的這項決議強調聯合國在這場全球健康和經濟危機中所扮演的核心角色。由瑞士、印尼、新加坡、挪威、列支敦斯登和迦納共同提交的決議草案，在聯合國193個成員國中獲188國支持。

俄羅斯版本雖然也有討論到共同合作，但隱晦訴求國際全面解除對俄羅斯的制裁，認為這些制裁阻礙對抗病毒的努力。

聯合國大會的決議雖不如聯合國安全理事會（UN Security Council）的決議具有約束性，但仍因獲聯合國支持而具有高度政治價值。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090403

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報