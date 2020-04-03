泰國實施宵禁 若疫情持續擬採24小時禁足令

由於武漢肺炎疫情未趨緩，泰國政府決定3日起每晚10時至翌日凌晨4時實施宵禁。圖為泰國MRT系統的地下鐵用打叉標籤要乘客隔一個位置坐下。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月2日

（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）為遏阻2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，泰國從今晚10時起實施宵禁，未來一週若疫情未減緩，泰國政府考慮實施24小時禁足令。

為避免2019冠狀病毒疾病疫情延燒，泰國從3月26日凌晨到4月30日進入緊急狀態，陸海空邊境口岸除了泰國人、各國外交官、國際貨運運輸業者及持泰國工作證的外國人之外，禁止外國人入境。

由於疫情未趨緩，泰國政府決定今天起每晚10時至翌日凌晨4時實施宵禁，除了醫護人員、運送醫療物資人員、載運病患或疑似病患人員，所有民眾在這段時間必須待在住處不能出門。

鮮新聞（Khaosod）報導，總理府發言人娜盧孟（Naruemon Pinyosinwat）今天表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會觀察未來7天的疫情狀況，如果疫情未減緩，帕拉育慎重考慮實施24小時禁足令。

娜盧孟說，帕拉育不希望採取這麼嚴厲的措施，實施與否的關鍵在於民眾是否配合保持社交距離並待在家中。

泰國公共衛生部今天宣布，新增103個確診病例，累計達1978例，新增4死，死亡病例累計達19人，581人康復出院，1378人住院治療。（編輯：郭中翰）1090403