美國疫情全球最嚴重 340萬旅客湧入風險高

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒全球，美國成為病例數最多的國家。美國廣播公司新聞網（ABC News）調查分析，美國疫情快速擴散，與約340萬旅客湧入有關。

隨著2019冠狀病毒疾病的出現，全球正式邁入一個危險的新階段。近數十年來國際旅行蓬勃發展，成了傳染病的跳板，可能因此奪走美國數以十萬計人命，並以驚人速度影響全球經濟。

正如紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）所言：「我確信這種病毒出現比我們所知早很多，且我們病例數比其他州多，因為世界各地的旅客都會先飛來這裡。」

根據旅客資料，在去年12月到今年2月的關鍵期，有75萬9493人從中國飛到美國。

梅約醫院（Mayo Clinic）內科住院醫師庫瑪（Vinayak Kumar）說：「短時間出現如此驚人的數字，說明了我們的世界已變得非常全球化。就像民眾可以輕鬆跨洲旅行，身上的傳染病也可以。」

從中國出發的旅客包括超過22萬8000名返家的美國人，以及數以十萬計為了商務、學術、觀光或探親而入境美國的中國人。

傳染病專家魏德斯（Simone Wildes）告訴ABC News：「很難估算哪些從中國到美國的旅客帶有COVID-19，但可以推測或許在旅行期間已有一大群人感染。」

大部分旅客很可能都會去紐約、西雅圖或洛杉磯等大城，全美各地也都有許多人造訪。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究人員說，這波疫情恐怕早在去年11月就開始爆發，中國湖北省武漢市12月初前或許已有數百起病例。多倫多大學（University of Toronto）研究團隊1月14日就曾警告，由於國際旅行興盛，疫情恐怕會迅速從武漢蔓延到其他大型城市。

美國總統川普2月2日才禁止14天內曾前往中國的外籍旅客入境，恐怕嫌晚。相關限制措施落實後，2、3月約有1萬8000名美國人從中國返回。目前不清楚當時篩檢程度有多嚴密。

ABC News根據商務部檔案和美國海關與邊境保護局（CBP）彙整資料等數據指出，去年12月到2月從8個疫情最嚴重國家入境美國的旅客中，有34萬3402人從義大利飛美；41萬8848人來自西班牙，還有約190萬人自英國飛美。

加上來自中國的旅客，光4個國家就有約340萬人赴美。其中將近一半、約150萬名旅客是返國的美國人。美國3月13日才禁止旅客從義大利和西班牙等歐洲國家入境，數天後才對英國有類似限制。

這顯示高度傳染性疾病要在地球村快速蔓延是遲早的事，而新型冠狀病毒早在國際社會知道嚴重性前就已發動攻勢。

魏德斯表示，一切終歸要攜手合作，共同對抗疫情。然而現在的問題沒有簡單的答案。

另一位傳染病專家艾勒林（Todd Ellerin）說：「中國原可早幾週告訴全世界要關注發生類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的疫情是嗎？也許是如此。中國立即下令禁止旅行就可大大延緩病毒擴散速度嗎？很可能是這樣。不過到最後，鑒於全球旅行的複雜性和這種病毒的潛伏性，即使立即禁止旅行，大概也無法完全遏阻這種傳染性病原體。」

換句話說，全世界最好集思廣益發揮創意，而且動作要快。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1090404