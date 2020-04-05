法國啟動臨床試驗 運用武漢肺炎痊癒者血漿抗疫

（中央社巴黎4日綜合外電報導­）法國為醫治2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者，7日將展開臨床試驗，將痊癒者具有抗體的血漿注射到重症患者身上。首批試驗結果可望在2至3週內揭曉。

武漢肺炎疫情自去年12月在中國爆發以來，在全球已奪走逾6萬人性命，世界各地製藥廠競相研發疫苗與治療方式。

法新社報導，康復者的血漿含有對抗病毒的抗體，而小型研究顯示，含有抗體的血漿可有效治療一些傳染病，包括伊波拉（Ebola）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。

法國將於7日展開臨床試驗，替武漢肺炎患者注入康復者具有抗體的血漿。

參與這場臨床試驗的單位包括巴黎公共醫療機構聯盟（AP-HP）、法國國家衛生研究院（INSERM），以及法國國家血液中心（EFS）。

3間機構發布聯合聲明說，康復者的身體組織會發展抗體，存於血漿之中，這些抗體可協助患者在急性階段對抗病毒。

這項臨床試驗將有巴黎醫療院所的60名患者參與，其中半數將接受康復者血漿注射治療。

聲明說，首次結果可望在試驗後兩週至三週得知。

利用痊癒者血漿抗疫這一招，美國食品暨藥物管理局（FDA）已授權醫師進行試驗，中國也在做相關實驗。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090405