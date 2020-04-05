韓國拚防疫 將嚴懲服用退燒藥隱瞞病癥入境行為

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國政府今天宣布，服用退燒藥隱瞞癥狀入境的行為恐危害國民健康，政府將嚴懲此類違法行為。虛假申報者將被處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元（台幣約24萬元）以下罰款。

韓國中央應急處置本部副本部長金剛立在例行記者會上表示，有在境外已經出現武漢肺炎癥狀的人以服用退燒藥物等手段偽裝成健康人員，在入境時對自身癥狀隱瞞不報，順利通過機場檢疫，但事后又被確診。他指出，類似行為十分危險，政府將根據相關法令進行處罰，懲一儆百，防止類似事件再次發生。

南韓聯合新聞通訊社報導，一名10多歲的赴美留學生自上月23日起出現發燒和肌肉疼痛等疑似癥狀后，服用大量退燒藥，並於次日飛返韓國。因為服用了退燒藥，所以他在仁川機場入境時順利通過檢疫，並前往位於釜山的住處，但次日在釜山被確診，導致乘坐同一航班的20多名乘客被列為「接觸者」。

另外，沒有經過檢疫或虛假申報者也將被處罰。檢疫法規定，在檢驗檢疫過程中拒絕提交申報文件或拒絕、妨礙、迴避申報，以及虛假申報者可被處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰款。如果外國人違反檢疫或隔離方針，根據出入境管理法，可被強制驅逐或禁止入境。

截至本月3日，因違反隔離措施而被政府舉報的案件多達59起，共計63人。（編輯：林治平）1090405