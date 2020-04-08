巴西武漢肺炎確診破1.4萬例 686人死亡

（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西各州衛生廳今天更新2019冠狀病毒疾病(Covid-19，俗稱武漢肺炎）疫情報告指出，巴西首次在24小時內，死亡人數逾百人，累計達686人，全國確診病例達1萬4034例。

7日的數據較6日新增1873例確診，122例死亡。

聖保羅是巴西疫情最嚴重的一州，目前有5682例確診，較6日新增246例；371例死亡，較6日新增67例。

巴西熱帶醫學學會雜誌今天刊登衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）和多位醫學專家簽署的一份技術性報告指出，巴西新型冠狀病毒疾病的峰期在4、5月，但疫情將持續到9月。

根據報告，雖然巴西試圖遏制病毒傳播，尤其聚焦於保持社交距離，但預料未來幾個月的病例將暴增。

因此，衛生當局最擔心的是重症患者住院所需的加護病房和呼吸器，以及特殊診斷測試數量是否足夠。

社交隔離是巴西用來遏制疾病傳播的主要措施，目的是壓低疾病流行線，最大程度降低醫療院所的負荷量和對經濟的衝擊。

儘管如此，許多人仍然不遵守衛生當局的建議，繼續在街上逗留群聚。

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）6日下令延長全州的隔離措施至22日，並指將好言規勸不遵守隔離規定在街頭群聚的民眾，若不聽規勸，可遭警方逮捕。

目前聖保羅州民自主居家隔離的配合度約54%。專家指出，如果這項指數不提高到70%，公私立醫療體系可能在10天後崩潰。

聖保羅市政府6日正式啟用設在帕卡恩普（Pacaembu）市立足球場的野戰醫院，這所醫院有200個床位，專門受理新型冠狀病毒疾病輕、中症患者，目前已住進約50名患者。

第2所野戰醫院設置在阿罕比（Anhembi）森巴遊行場，目前已完工一半，將提供1800個床位給輕、中和重症患者使用。

聖保羅州政府今天也宣布將在拉美最大市內公園艾比拉布拉（Ibirapuera）綜合體育場設置另一所有340個床位的野戰醫院，受理輕症患者。

上週美國總統川普要求3M只為美國生產口罩，同時禁止出口N95口罩等重要醫療物資。曼德塔今天表示，衛生部將購買3M公司在巴西生產的所有口罩，同時籲請家中有N95口罩的民眾，將口罩捐給醫療院所的第一線醫護人員；一般民眾可使用自製布口罩。(編輯：韋樞)1090408