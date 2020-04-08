疫情趨緩不鬆懈 紐西蘭總理籲民眾在家過復活節

（中央社威靈頓8日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登今天表示，她對國內武漢肺炎疫情趨緩感到審慎樂觀，但防疫不能鬆懈。加上復活節將至，她呼籲民眾在家過節，且強調相關禁令並未解除，警方仍會照常執法。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球。路透社報導，紐西蘭6日通報新增確診數為67例，7日降至54例，今天則通報新增50起確診病例，是2週來的單日新低。

目前紐西蘭全國累計確診數為1210例，其中1人不治。

為遏止病毒傳播，人口約有500萬人的紐西蘭於3月底實施封城，並宣布進入全國緊急狀態。

阿爾登（Jacinda Ardern）今天在紐西蘭首都威靈頓（Wellington）召開記者會表示，未來可能還會遇到挑戰，但自己仍保持審慎樂觀的態度，並認為疫情開始有所好轉。

但她指出，政府並沒有打算放寬復活節期間的嚴格限制禁令，並敦促所有民眾在4月中旬的假期間避免出門旅遊。

阿爾登說：「為了拯救性命，請大家確實待在家裡，享受在家中度假。」她強調，目前的規定限制不因復活節而有所改變，警方在假期間仍會照常執法。

阿爾登還提到，教會等宗教場所會在復活節當天關閉，鼓勵民眾使用社群媒體或線上平台參與宗教活動。

在紐西蘭封城令下，辦公室及學校都已關閉，所有非必要營業設施、酒吧、餐廳、咖啡廳、健身房、電影院、游泳池、博物館、圖書館、遊樂場等場所都要關閉長達一個月。

紐西蘭的確診人數跟許多國家比較相對較低，其中包括鄰近的澳洲，澳洲的累計確診數已經超越6000例。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳彥鈞）1090408