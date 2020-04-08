馬來西亞擬開放局部經濟活動 每個家庭獲4口罩

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）馬來西亞政府可能在近期考慮開放局部經濟活動，包括在非疫區開放部分製造業和服務業，以解決一些民生需求。同時，每個家庭將平均獲4個口罩。

「星洲網」報導，馬來西亞政府可能在明天宣布一些新措施，讓沒有受到疫情感染的地區逐步開放經濟活動，除了中小企業和大型工業外，還包括人民基本需求的店鋪如洗衣店、理髮店、車廠等。

報導指出，政府最遲會在明天宣布標準作業程序，而這些恢復作業的行業必須遵守指示，才能配合政府整體的防疫方案。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）昨天透過媒體發言，為了讓經濟復甦，內政部與國家安全理事會將在明天考慮放寬一些零感染率地區的生活常態，包括讓部分行業重新運作，前提是必須確保疫情不會再度蔓延。

馬來西亞為對抗武漢肺炎疫情，政府先前宣布3月18日至3月31日的全國行動管制令，延長至4月14日。

另一方面，馬來西亞政府今天也發表聲明宣布，政府將派發總數達2462萬個口罩給人民，每戶家庭平均將獲得4個免費口罩。

聲明表示，這些口罩並非外國政府捐贈，而是馬來西亞政府出資購買。同時，政府透露截至昨天，武漢肺炎救濟基金已經籌募2266萬令吉（約新台幣1億5694萬元），國家福利基金局將會在第一階段撥出580萬令吉購買食物給貧困人民，尤其給一些遭封鎖地區的人民添購食物。（編輯：陳惠珍）1090408