新加坡嚴格執行社交安全距離 禁止公私聚會

新加坡政府執行嚴格的社交安全距離，凡非必要服務場所都關閉1個月，原本人潮聚集的牛車水顯得泠清，商家多半大門深鎖，偶有路人經過。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月9日

（中央社記者黃自強新加坡9日專電）新加坡政府7日起實施武漢肺炎暫行措施法，嚴格執行社交安全距離，如果在公共場所聚集，執法人員今天起不再勸導，直接發出警告信並驅散，屢勸不聽會遭罰款或刑事處分。

新加坡政府從7日起到5月4日實施嚴格的社交安全措施，凡非必要服務場所都關閉1個月，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）暫行措施法也生效，無論人數多寡、在家裡或公共場合，政府禁止私人與公共場所聚會，包括未同住的家人與朋友。

如果違反規定，初犯處最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）罰款、坐牢6個月，或兩者兼施。

新加坡昨天2019冠狀病毒疾病新增確診病例142例，累計達1623例，單日新增創新高，其中140例是本土感染。目前境外移入病例大幅降低，本土感染數上升，防疫措施轉向控制本土病例散播。

新加坡環境及水源部公告，過去兩天來發出書面勸告1萬份，多數在庶民美食的小販中心、傳統市場（巴剎）與政府組屋（HDB，即國民住宅）樓下公共空間。

政府也管制傳統市場的人流，截至昨天已對15個傳統市場管制，10日以前會再增加25個傳統市場。

位於裕廊西的傳統市場周邊已圍起黃色防護欄，留一個出口與一個入口，買菜民眾每隔幾分鐘才能依指示入場，確保市場內人數不超過上限。

牛車水的傳統市場今天上午人流量不多，買菜或魚蝦肉類的民眾大多自動保持安全距離，現場有稽查人員提醒要遵守防疫措施。

對傳統市場即使人流管制仍買氣不減，總理李顯龍呼籲要錯開時間進入市場，不要身處人群中。

他說，新加坡每天新病例持續增加，因此必須執行更嚴格的社交安全距離。

新加坡內閣成員遵守社交安全距離，分成兩組以視訊開會，所有人分隔而坐，戴上重複使用的口罩。

新加坡目前沒再出現新感染群，外籍勞工宿舍與工地感染群病例數持續上升，其中，S11榜鵝外勞宿舍列為最大感染群，有118起病例。

另外，從今天晚間11時59分起，所有從海外返回新加坡的公民、永久居民與長期簽證持有人，都要在政府安排的處所隔離14天。（編輯：郭中翰）1090409