土耳其武漢肺炎 一個月通報4.2萬例累計908死

（中央社記者何宏儒安卡拉9日專電）土耳其於3月11日通報武漢肺炎確診首例後，今天屆滿30天，新增4056例，累計確診突破4萬例，來到4萬2282例，單日死亡數創新高達96例，累計908死。

衛生部今晚在網站上公布俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情通報顯示，今天採檢2萬8578例疑似病例，創新高，其中4056例呈現陽性反應，使得累計確診病例達4萬2282例。

隨採檢能量提高，預料通報確診病例將會持續攀高。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，單日採檢數下週將超過3萬例。

衛生部指出，目前共檢測27萬6338例，累計有2142例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1552例、1017例。

伊斯坦堡醫學大學附設醫院（Medipol University Hospital）傳染病和臨床微生物科專家尤瑪茲（Mesut Yilmaz）告訴安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），預期土耳其的武漢肺炎疫情將於4月底達到高峰，5月開始降溫。

尤瑪茲指出，在疫情開始走下坡的階段，通報病例數和死亡數可能會與進入高峰之前那個階段相當，民眾必須採取「最大限度的」防疫措施，以降低感染風險。

土耳其外交部昨天表示，截至目前有222名旅外土耳其人死於武漢肺炎，包括在法國、德國、荷蘭、英國、比利時、美國、瑞典、奧地利、瑞士、黎巴嫩，分別有74、46、37、19、18、10、10、4、3、1人不治。（編輯：徐崇哲）1090410