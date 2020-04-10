聖保羅市人車湧現 民眾無視隔離防疫打折扣

（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西武漢肺炎疫情持續擴大，今天全國確診病例增至18100例，950人死亡。聖保羅市人車再度湧現，衛生當局擔心民眾對社交隔離措施的配合度降低，抗疫成效大打折扣。

巴西各州衛生廳更新2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情報告指出，過去24小時，巴西新增1930起確診病例，131人死亡。

聖保羅、里約熱內盧和塞阿拉（Ceara）3州的疫情蔓延速度最快，今天分別累計達7480例、2216例和1445例確診，也各增加496、122和57死亡病例。

聖保羅州645個城市中，141個城市出現冠狀病毒疾病確診病例，55個城市則有死亡病例。所有死亡案例中，男性285人，女性211人；超過八成死者年齡超過60歲。

為遏制冠狀病毒傳播，聖保羅州政府從昨天開始擴大隔離檢疫措施至22日，一般商店繼續關閉，只有提供基礎民生必需服務的場所可以照常營運。

儘管如此，聖保羅市交通工程局指出，今天在路上行駛的汽車約增加200萬輛。

交通工程局指出，聖保羅市登記700萬輛汽車，其中86%在3月24日州政府開始實施隔離首日停止上路，今天的指數降至59%，意即路上多了200萬輛汽車，違反州政府要求待在家裡的指令。

聖保羅新型冠狀病毒控制中心督導、感染管控專家威普（David Uip）指出，如果民眾對社交隔離的配合度不提高，聖保羅州醫療院所的病床將不敷使用。

目前，聖保羅州民眾對社交隔離的配合度只有49%，是州政府實施隔離措施以來最低指數。威普指出，為遏制擴大感染，理想指數是70%。

由於路上人車增加，聖保羅州政府籲請民眾在今年的復活節不要外出旅行，維持社交隔離抗疫。

聖保羅州立大學（Unesp）的研究指出，新型冠狀病毒正在連接聖保羅市和內地的主要高速公路兩旁的城市蔓延。

地圖顯示最受影響的地區之一是沿海聖多斯低窪地區（Baixada Santista）。該地區9個城市政府已設立關卡阻止遊客進入市區。

里約熱內盧最大貧民區荷西亞（Rocinha）的居民也指出，儘管新型冠狀病毒已在當地造成2例死亡，今天街上的人潮也開始增加，許多店家無視州政府要求關閉到月底的禁令，重新開店做生意。

當地社工卡斯楚（Leandro Castro）指出，造成這種現象的部分原因是社會問題，實施隔離措施時間越長，貧民越難以度日，必須外出想辦法賺錢，讓家人免於挨餓。

另一個原因是溝通問題。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與衛生部長曼德塔（Henrique Mandetta）和世界衛生組織（WHO）的意見不一樣，反對社交隔離措施，也讓民眾無所適從，不知道應該聽誰的話。

還有一個原因是貧民區居民對死亡的看法與態度。由於貧民區社會暴力問題嚴重，死亡率高，居民對死亡似乎習以為常，所以對冠狀病毒疫情致死率的警戒性較低。（編輯：王永志）1090410