新加坡防疫寸土不讓 搭大眾運輸須相隔而坐

（中央社記者黃自強新加坡10日專電）新加坡強化落實安全距離措施，逐步擴及交通路網，無論搭乘地鐵或公車等大眾運輸系統，都要相隔而坐。排隊等候地鐵或公車也須保持安全防疫距離，否則可能遭到刑事處分。

陸路交通管理局（LTA）昨天宣布，地鐵、地鐵站、公車、公車站及公車轉運站等大眾交通系統，都會逐漸貼上安全距離貼紙。

這些貼紙明顯標示通勤族的站立位置與不能坐的位子，如果坐在貼有禁坐標示座位、排隊未遵安全距離，可能面臨處罰。

陸路交通管理局陸續在地鐵、公車及轉運站貼上明顯標記，提醒遵守這項最新出爐規定。執法人員可以限制進入地鐵與搭乘公車人數。

另外，搭乘大眾運輸系統應戴口罩，而實龍崗與中峇魯等特定地鐵站也會掃描檢測體溫，有發燒的乘客無法進站。

這項安全距離措施會擴及所有交通路網，陸路交通管理局並出動「交通大使」提醒遵守規定，保持安全距離，不要觸法。「交通大使」主要由新加坡航空公司機組人員、計程車司機等人協助擔任。

新加坡從4月7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，例如提供非必要服務的工作場所都要關閉一個月，也要保持至少一公尺社交安全距離等規定，遏止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散。

新加坡國會也通過暫行措施法案，向違法者發出強烈訊號，違法者初犯將處最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）、坐牢6個月，抑或兩者兼施。

新加坡昨天新增確診病例287起，再創單日新高，其中逾半與S11榜鵝外籍勞工宿舍感染群有關，這也是新加坡最大的感染群。新加坡迄今確診累計1910例，6起死亡病例。（編輯：陳惠珍）1090410