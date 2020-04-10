菲律賓禁醫護人員海外工作 儲備前線抗疫人力

（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）武漢肺炎疫情衝擊的情況下，為儲備前線抗疫醫療人力，菲律賓政府下令，在3個月的國家緊急狀態期間，禁止醫護相關人員到海外工作。

禁令涵蓋範圍包括：醫生、護士、微生物學家、分子生物學家、醫事檢驗師、呼吸治療師、藥劑師、實驗室技術員、醫事放射師、約僱護理員、醫療設備操作員、衛生服務主管和醫療設備修理工等。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於3月25日宣布菲國進入國家緊急狀態。

菲律賓外交部次長杜萊（Dodo Dulay）今天在推特分享勞工部-菲律賓海外就業署（POEA）這項命令。命令簽署日是4月2日。

對於醫護人員到海外工作遭禁，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在推特批評：「白癡們聽過憲法規定的遷徙權嗎？尤其是離開這裡，在國外找到像樣的工作和收入。政府可以禁那些獲政府財政支持受教育的人，不是那些好不容易擠出學費的人。」

有醫護相關人員回覆陸辛推文說，這個消息讓他很煩惱：「我們身上有僱傭合約，可以回到原來的國家工作，禁止我們離開這個國家（菲律賓）是完全不對的。這明顯是違反（人權）！」

另一位網友說：「我希望他們再想想。那些已經簽訂合約的人沒辦法在這裡工作。另外，（我們）會失去大筆（海外勞工）匯款，這是我們經濟現在急需的。」

菲律賓衛生部8日表示，至少252名醫護人員感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），占總病例數約6.5%。

菲律賓今天新增119例武漢肺炎確診、18人病逝，總病例數4195例，221人死亡，140人康復。（編輯：陳惠珍）1090410