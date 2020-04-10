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疫情重創經濟 法國可能挹注200億歐元支援企業

最新更新：2020/04/10 21:26

（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國財政部長勒麥爾今天表示，法國政府可能提供多達200億歐元（新台幣6600億元）的新資金，協助受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創的企業。

勒麥爾（Bruno Le Maire）在歐洲第一電台（Europe 1 radio）上表示：「為了能夠支援所有可能需要資金的企業，我們已決定挹注200億歐元的專款。」

這筆資金將被納入一份預計下週送交內閣的新預算計畫。

如同各國，法國正極力縮小嚴格封城措施對經濟的衝擊。如今法國的封城還可能延長至少2週，到4月底才結束。

勒麥爾還說：「關於法國航空公司（Air France），我們準備好時機到了…就會介入。」

另一方面，法國雷諾汽車集團（Renault）董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）表示，雷諾盼能獲得政府擔保40億至50億歐元的銀行貸款，以協助集團度過危機。

盛納德告訴RTL電台（RTL Radio）：「我們正在討論由政府擔保向銀行貸款的想法，未來某一天會償還。換言之，我們不會對政府財政造成負擔。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090410

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