巴西武漢肺炎確診近2萬例 死亡1056例

（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西衛生部今天更新武漢肺炎疫情報告指出，全國確診病例增至1萬9638例，1056例死亡，疾病致死率提高到5.4%。

根據報告，目前巴西約有12萬7000例嚴重呼吸道感染病例待化驗分析，而86%因嚴重呼吸道感染住院的患者都感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

衛生部指出，聖保羅、里約熱內盧、塞阿拉（Ceara）、亞馬遜4州和巴西利亞聯邦特區的疫情最嚴重。其中聖保羅州佔巴西所有確診病例的4成（8216例），5成以上的死亡案例（540例）。

聖保羅州政府遵循衛生部和世界衛生組織（WHO）的建議，自3月24日起在全州實施社交隔離措施，以遏止武漢肺炎疫情蔓延，並採取手機訊號監控系統了解民眾對這項措施的配合度。

專家指出，控制疾病蔓延的理想配合指數是70%，但目前全州平均指數只有47%。

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）表示，如果這個周末的配合指數沒有達到60%，將採取更嚴格的隔離措施，包括對不遵守指令者進行逮捕。

州衛生廳指出，如果沒有採取社交隔離措施，確診病例數可能是現在的10倍。

儘管衛生當局呼籲民眾保持社交距離，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天再度現身首都巴西利亞街頭，先前往三軍醫院，然後進入一家藥房，最後訪視一處住宅區。

電視畫面顯示，波索納洛的支持者在藥房和住宅區爭相恐後與他照相、握手；波索納洛用右手臂擦鼻子後，又用同一隻手問候一位老婦人。

雖然街上很多人表示支持波索納洛，同時也有許多人在窗口敲鍋子以示抗議。

巴西衛生部每天都強調，民眾應儘量待在家裡，除非真的有必要才出門。當局指出，這項措施對降低武漢肺炎的傳染速度和減輕醫療體系的衝擊至關重要；波索納洛則捍衛較寬鬆的措施。

陪同波索納洛出訪的記者質問他為何前往三軍醫院，但波索納洛沒有正面答覆，只說他有來去的自由，任何人都管不著。（編輯：高照芬）1090411