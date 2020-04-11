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韓國武漢肺炎新增30例確診 累計1萬480例

最新更新：2020/04/11 12:32
韓國11日通報新增30起武漢肺炎病例，境內累計確診1萬480例。圖為大邱市街頭防疫消毒作業。（韓聯社提供）
韓國11日通報新增30起武漢肺炎病例，境內累計確診1萬480例。圖為大邱市街頭防疫消毒作業。（韓聯社提供）

（中央社首爾11日綜合外電報導）根據韓國疾病管理本部（KCDC），韓國今天通報新增30起武漢肺炎病例，比昨天新增的27例稍多，境內累計確診1萬480例。韓國另決定使用電子手環，約束違反自我隔離規定的民眾。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增病例連續第2天維持在30例左右，但衛生當局還是保持警戒，防範群聚感染以及新的境外移入病例。

韓國的新增病例連續第6天維持在50例以下，比2月29日創下的單日909例高峰少很多。

韓國疾病管理本部表示，韓國的死亡病例新增3例，累計211人不治。痊癒解除隔離人數新增126人，總計7243人。

韓國東南部的重疫區大邱市，昨天是52天來首度沒有單日新增病例，今天則宣布新增7例確診。大邱周圍的慶尚北道通報新增3例。

韓國自4月1日起對所有入境旅客實施14天強制隔離措施，以防堵境外移入病例。

韓國總理丁世均（Chung Sye-kyun）今天稍早宣布，政府將讓違反自我隔離規定的民眾佩戴電子手環，因為最近幾週違反規定的人數增加，引起擔憂。

為了將每日新增病例壓在50例以下，韓國將嚴格的社交距離措施延長兩週至4月19日。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1090411

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