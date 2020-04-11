紐西蘭新增2人不治 武漢肺炎累計1035確診4死

（中央社墨爾本11日綜合外電報導）紐西蘭為期4週的封鎖措施進行到一半，今天通報新增兩起武漢肺炎死亡病例，儘管病故人數很低，仍是目前單日最高增幅，境內累計4人不治。

路透社報導，紐西蘭公共衛生總監麥卡奈（Caroline McElnay）在電視記者會上說，兩名死者都是有潛在健康狀況的年長人士，與現有的群聚感染有關。

紐西蘭人口約500萬人，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例增加20例，境內累計1035例。

紐西蘭在遏止疫情擴散上相對成功，實施範圍廣大的封鎖措施，包括關閉辦公室、學校與所有非必要服務，加上總理阿爾登（Jacinda Ardern）發揮強大的政治領導力，都是獲得防疫有成讚賞的原因。

鄰國澳洲過去一週的感染速度也大幅減緩。根據澳洲衛生部，今天新增86例確診病例，累計6238例感染，死亡病例達56例。

澳洲副首席醫療官凱利（Paul Kelly）昨天說，澳洲站在根除病毒的「關口」上，但他又說：「我們是否將在幾週或幾個月內達到那個地步，還有待觀察。」

然而，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今天警告，儘管有令人鼓舞的初期徵兆，顯示病例新增幅度穩定下來，澳洲還沒脫離險境。她在記者會上說：「最糟的情況還沒發生。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1090411