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超越義大利 美國武漢肺炎死亡例全球最多
首頁 / 國際

義大利武漢肺炎增619死 累計不治1萬9468例

最新更新：2020/04/12 04:20

（中央社羅馬11日綜合外電報導）義大利境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡新增619人，累計1萬9468例，僅次於美國的2萬71例；新增確診4694起，累計確診15萬2271例，僅次於美國和西班牙。

路透社報導，義大利境內新增619死和4694起確診感染，都分別較前一天的增加570死和3951起確診略高，也是自4月6日以來單日最高死亡人數，確診感染則是自4月4日以來單日最高。

義大利疫情大約於3月底攀抵高峰後開始趨緩，但封城歷時一個月，每日死亡和確診人數下降幅度仍不如預期。

義大利民防保護局表示，自從疫情於2月21日浮上檯面以來，如今不治病患攀升至1萬9468人，高居全球第2，僅次於境內死亡人數突破2萬人的美國。

官方通報確診病例攀升至15萬2271例，排名全球第3，僅次於美國（51萬9453例）和西班牙（16萬1852例）。

義大利境內目前仍有3381人收治在加護病房，較昨天的3497人減少116人，也是連續第8天下降。截至目前已有3萬2534人康復，而一天前康復患者共3萬455人。（譯者：劉學源）1090412

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