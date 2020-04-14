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武漢肺炎康復後能否免疫 世衛：不確定

最新更新：2020/04/14 13:15

（中央社日內瓦13日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）專家今天表示，目前不清楚2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者痊癒後是否將有免疫力，不會二度感染。

福斯廣播公司（Fox Broadcasting Co.）旗下的Fox 17報導，韓國上週出現51起痊癒後又確診感染的案例，引發外界懷疑，感染痊癒後可能不會產生免疫力。

專家普遍看法一直是感染者將會產生免疫力，不會二度感染，但這是根據病毒一般行為所做出的判斷。研究方面一直無法確定是否可能重複感染COVID-19。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說：「我們現在沒有答案，這是未知的情況。有人會預期，一個人會產生具有可檢測抗體的全面免疫反應，應該會有一段時間的保護期。我們不知道那段時間是多久。」

「我們希望會是一段合理的時間，但新病毒很難說，我們只能從其他冠狀病毒來推斷，而且連相關數據都相當有限。」

領導世衛研究冠狀病毒部門的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，上海一項研究檢視了175名康復患者情況。她說，有些康復患者出現很強的抗體反應，其他人則沒有抗體反應。

范科霍芙表示，這項研究未經同儕審查。范科霍芙還說，其他若干研究仍在進行中，但有關新病毒的資訊有限。

根據美國新聞網站每日電訊（The Daily Caller）消息，范科霍芙今天表示，她推測「從一開始」、去年12月31日疫情爆發，新型冠狀病毒就會人傳人。

范科霍芙今天在簡報會上說：「從一開始，從我們12月31日接獲首起通報，鑒於這是肺炎病例，而我專攻中東呼吸症候群（MERS），因此我在冠狀病毒和流感方面的背景，讓我立即認為，考量到這是呼吸道病原體，當然認為這或許會人傳人。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1090414

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