憂家中染疫 聖保羅醫護人員寧可外宿旅館

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）武漢肺炎疫情下，巴西聖保羅市的醫護人員，尤其是家裡有老年人或高風險族群的醫生和護士，害怕將冠狀病毒帶進家裡，紛紛選擇離開家人，住在旅館或其他地方。

G1新聞網站報導，在愛因斯坦（Albert Einstein）私立醫院工作的護士桑托斯（Maria Aparecida Quintino dos Santos），為了減輕家人感染病毒的風險，兩星期前入住聖保羅南區一家旅館，她的父親兩個月前才動過心臟手術。

桑托斯說，住進旅館後，她的身心健康有了很大改善，不用擔心將病毒帶回家，可以義無反顧的投入醫護工作。

桑托斯暫住的旅館有180間客房，已經住滿醫生和護士，旅館在入口放置一塊寫著「感謝各位戰士！」的橫匾，替這些日以繼夜辛苦對抗病毒、拯救生命而放棄個人生活的第一線醫護人員打氣。

愛因斯坦醫院與旅館達成特別協定，讓住家離醫院超過10公里或家中有高風險族群的醫生和護士，可以有一處安心歇息的地方。

G1新聞網站報導，旅館經理黎貝洛（Eliana Ribeiro）表示，為安置醫護人員，同時保護自己的員工，旅館也做出適應性調整，只有半數員工上班，每次限一名員工打掃客房，並提高公共空間的清潔次數，每天提供早餐盒掛在客房門口，床單枕套等也每天更換。

G1新聞網站還報導，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）急診室工作的女醫生莫蘭丁（Amanda Sanches Morandim），也是因為醫院的工作放棄家庭生活。每天下班後直接回到在聖保羅東區自掏腰包租下的公寓式旅館。

莫蘭丁說，不是所有人都有能力像她一樣另外租屋居住，很多醫生、護士、助理和清潔人員無法離開家，只能繼續和高風險族群的家人同住，所以必須加倍小心，採取所有預防措施，如進門拖鞋、換衣服、洗澡，與其他家庭成員的個人用品分開放置等。

另一位女醫生薩勒斯（Patricia Salles）也決定將5歲的幼子送到住在內地的父母家，請他們代為照顧，讓她可以全心全意投入抗疫工作。

薩勒斯說，雖然思念難熬，但這是為了孩子的安全做出的決定，好在使用視訊聯絡很方便，隨時可以和孩子說話。

醫護人員做出的這些犧牲，都是為了堅守崗位、拯救生命、壓低死亡率。薩勒斯再次籲請所有人配合，盡量待在家裡，共同防疫。

巴西衛生部最新報告指出，目前巴西累計3萬6722例冠狀病毒疾病確診病例，2361例死亡，較17日分別新增3040例確診和220例死亡。聖保羅州有1萬3894例確診，991例死亡。（編輯：韋樞）1090419