美遣返移民班機成病毒傳播溫床 瓜地馬拉喊卡

（中央社瓜地馬拉市19日綜合外電報導）瓜地馬拉總統賈麥岱今天表示，被美國遣送至瓜國的移民當中，共有50人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），成為防疫破口。兩國已同意暫停遣返作業。

路透社報導，目前不清楚遭遣返者是在何處染疫。

遭遣返且確診染疫者大部分是搭乘美國本月13日同架班機；14人於14日搭乘同班機，另有4名確診患者是在3月入境。

賈麥岱（Alejandro Giammattei）表示，瓜地馬拉過去24小時新增32起確診病例，累計289例確診，7例死亡。

賈麥岱說：「我要強調，這32例中有14例是4月14日搭機遣返的人士。他們今天檢測呈陽性，上午已從隔離處送至醫院。」

根據瓜地馬拉移民當局資料，4月14日的這架班機從美國德州布朗斯維爾（Brownsville）起飛，搭載109名遭遞解出境的移民，包括91名成人、18名未成年人。

美方16日表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已派小組評估情況，並替仍在一家醫院接受隔離的移民進行檢測。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，移民及人權團體老早就警告，身為全球確診數最多的國家，美國持續執行遣返移民作業恐加速病毒傳播至其他國家。

部分支持限制移民的美國人士則稱，加快遣返作業可降低病毒在美國移民暨海關執法局（ICE）設施蔓延的風險。

瓜地馬拉外交部發言人16日曾表示，瓜地馬拉和美國之間的航班將停飛，直到進一步通知，還說兩國都同意這項決定。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1090420