疫情影響 日本3月出口較去年同期衰退11.7%

（中央社東京20日綜合外電報導）日本政府財務省今天公布3月貿易統計速報，3月出口額6兆3578億日圓較去年同期衰退11.7%，是2016年7月以來最大減幅。疫情影響造成經濟活動停滯，銷往美歐汽車數量也銳減。

日本經濟新聞報導，4月以後隨著全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續擴散，對經濟影響可能更為嚴重。

日本3月對美國、歐洲及亞洲所有地區的出口都衰退，對美出口衰退16.5%，也是311大地震後的2011年4月以來，首度出現衰退。

對歐盟的出口也因為汽車銷往德國減少，呈現11.1%的負成長。

日本3月進口額6兆3529億日圓，較上年同期滑降5.0%，相較2月2位數的衰退幅度，速度趨緩。日本2月從中國進口額幾乎腰斬，而3月減幅僅4.5%，研判是受到中國境內部分生產活動恢復生產有關；行動電話的進口也增加。

日本3月貿易順差49億日圓，雖然維持連續2個月順差，但較2月大幅減少。

財務省也公布2019年度貿易統計，出口較2018年度減少6%，出口總額為75兆8800億日圓；進口較2018年度減少6.3%，進口總額77兆1712億日圓，貿易逆差為1兆2912億日圓，連2年呈現逆差。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1090420