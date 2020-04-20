防疫鎖國 韓國和中國研擬特許商務人士入境制度

（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國外交部高層人士今天表示，為降低防疫入境管制措施對商務往來的影響，韓國與中國當局已達成共識，研擬將適用於商務人士的「例外入境」制度化，但實施細節尚待討論。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球蔓延，許多國家都為防疫強化入境管制，導致商務往來受阻。

韓聯社報導，韓國外交部高層人士今天告訴記者，17日召開的韓中外交次長級會議已取得共識，雙方將針對商務人士入境設立制度化框架。

韓國政府3月便開始與20多國商議允許商務旅客入境的特殊方案，但都是以個案方式予以協助。若這次韓中議定制度化措施，將成為疫情之下將商務人士入境許可制度化的首例。

不過，韓國外交部高層人士說，相關措施還有許多細項待協調。「實施後不代表拿到（病毒篩檢陰性）證明書就可以在境內任意移動。但與目前連入境都很困難相較，情況會好一些。」

據報導，韓方希望取得篩檢陰性證明書的商務人士可在中國境內自由移動，但中方主張先從若干城市示範開始。

根據韓國外交部統計，首爾至今已協助3068名韓國商務人士以例外方式入境9國，其中有36人仍在入境國進行隔離。（譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）1090420