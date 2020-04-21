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疫情重創航空業 維珍澳洲航空進入破產管理

最新更新：2020/04/21 15:03

（中央社布里斯本21日綜合外電報導）財務困難的維珍澳洲航空（Virgin Australia）今天宣布破產，成為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重創全球航空業以來，航空業最大的受災戶。

維珍澳洲航空今天對澳洲股票交易所（Australian Stock Exchange）發出聲明說，打算繼續營運航班，但會交由管理人來決定。

執行長斯庫拉（Paul Scurrah）在聲明中說：「我們今天的決定是要確保維珍澳洲航空的未來，擺脫2019冠狀病毒疾病危機。」

「澳洲需要第2家航空，我們決定繼續飛航。」

債務超過50億澳元的維珍澳洲先前申請14億澳元貸款，但因大部分持有人為外資，政府拒絕紓困。

德勤澳洲（Deloitte Australia）管理人斯特勞布里奇（Vaughan Strawbridge）表示，有超過10方對成為重組計畫的一環表示「強烈興趣」。

維珍澳洲先前已裁員1000人，並讓1萬名飛行員、機艙服務員和地勤人員中的8000人暫時離職。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1090421

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