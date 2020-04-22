疫情衝擊 WTO秘書長籲G20採取行動避免糧食短缺

（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）世界貿易組織秘書長阿茲維多今天表示，冠狀病毒全球大流行，各國採取嚴厲邊境管制，衝擊糧食和農業部門的國際貿易，敦促20國集團（G20）採取共同行動，確保糧食不短缺。

世貿組織（WTO）今晚發布新聞稿，阿茲維多（Roberto Azevedo）在G20農業部長視訊會議上表示，各國因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）採取嚴厲的邊境管制及旅行限制，恐對糧食和農業的國際貿易造成打擊，雖然主要食品目前庫存充足，但他警告必須避免供應短缺。

阿茲維多指出，必須確保糧食能繼續從過剩的國家流向不足的國家，強調全球有30億人依靠國際貿易以維持糧食安全，當前疫情已經造成重大的經濟和社會危機，不要再有糧食安全危機。

由沙烏地阿拉伯組織的G20農業部長視訊會議，會後共同聲明承諾，將密切合作防止任何不合理的限制性措施，導致國際市場上的食品價格過度波動，並威脅到世界大部分人口的糧食安全。

除了憂心糧食安全危機外，阿茲維多近期另表示疫情衝擊全球經濟。WTO預測「2020年全球各地區貿易將大幅下降，基本上經濟所有領域都是如此」，WTO提出2種合理推測情況，情況演變取決於疫情能否迅速控制，以及政府措施是否到位以遏止災情。

他說，從樂觀面觀察，今年全球商品貿易量將比去年下滑13%，但若疫情未獲控制，各國政府也未通力合作，無法執行有效因應政策，貿易與生產可能會削減32%，甚至更多。（編輯：韋樞）1090422