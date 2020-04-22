更多編輯台推薦新聞：
特稿／教廷疫情外交下的中國牌 梵中關係下一步受矚
國際

特稿／教廷疫情外交下的中國牌 梵中關係下一步受矚

世界新聞自由指數 台灣排名43退步1名
生活

世界新聞自由指數 台灣排名43退步1名

疫情加價格戰兩大黑天鵝 一次看懂負油價的意義
產經

疫情加價格戰兩大黑天鵝 一次看懂負油價的意義

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

疫情衝擊 WTO秘書長籲G20採取行動避免糧食短缺

最新更新：2020/04/22 07:37

（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）世界貿易組織秘書長阿茲維多今天表示，冠狀病毒全球大流行，各國採取嚴厲邊境管制，衝擊糧食和農業部門的國際貿易，敦促20國集團（G20）採取共同行動，確保糧食不短缺。

世貿組織（WTO）今晚發布新聞稿，阿茲維多（Roberto Azevedo）在G20農業部長視訊會議上表示，各國因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）採取嚴厲的邊境管制及旅行限制，恐對糧食和農業的國際貿易造成打擊，雖然主要食品目前庫存充足，但他警告必須避免供應短缺。

阿茲維多指出，必須確保糧食能繼續從過剩的國家流向不足的國家，強調全球有30億人依靠國際貿易以維持糧食安全，當前疫情已經造成重大的經濟和社會危機，不要再有糧食安全危機。

由沙烏地阿拉伯組織的G20農業部長視訊會議，會後共同聲明承諾，將密切合作防止任何不合理的限制性措施，導致國際市場上的食品價格過度波動，並威脅到世界大部分人口的糧食安全。

除了憂心糧食安全危機外，阿茲維多近期另表示疫情衝擊全球經濟。WTO預測「2020年全球各地區貿易將大幅下降，基本上經濟所有領域都是如此」，WTO提出2種合理推測情況，情況演變取決於疫情能否迅速控制，以及政府措施是否到位以遏止災情。

他說，從樂觀面觀察，今年全球商品貿易量將比去年下滑13%，但若疫情未獲控制，各國政府也未通力合作，無法執行有效因應政策，貿易與生產可能會削減32%，甚至更多。（編輯：韋樞）1090422

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報