澳洲連3天確診創新高 總理莫里森淡化疫情風險

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（中央社墨爾本18日綜合外電報導）由於澳洲境內兩個人口最多的州近期爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日益嚴峻，使得這個位於南半球的國家今天通報新增確診人數連續第3天創新高。

路透社報導，不過，總理莫里森（Scott Morrison）持續淡化疫情風險，同時鬆綁防疫管制。

新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）與昆士蘭州（Queensland）今天分別通報新增2482、1504及31個確診病例，3州總和超過澳洲前一天的高點3820例。

莫里森今天重申，由於澳洲學習與病毒共存，因此住院人數、加護病房的重症人數以及使用呼吸器的人數，才是應該關注的焦點，而非實際的確診病例數。

他說，截至目前為止，新南威爾斯州的確診病例攀升，而加護病房只躺了26名病患，並未對當地醫療院所構成壓力。

莫里森指出，澳洲的情況與確診驟增的英國、歐洲或北美不同。

新南威爾斯州與維多利亞州政府昨天表示，根據最新的防疫管制鬆綁措施，凡是完整接種疫苗抵達雪梨及墨爾本的國際旅客，無需再隔離72小時。

入境旅客仍須在24小時內接受PCR檢測，不過只須隔離至確定篩檢呈陰性反應為止。

去年3月疫情爆發全球大流行後，澳洲隨即關閉邊境，此舉使得澳洲的確診病例數低於其他的富裕國家；截至目前為止，澳洲累計共23萬9000人確診，累計死亡人數大約2130人。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1101218