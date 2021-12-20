網購含芬太尼處方箋假藥 美大學生服用後猝死

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（中央社記者周世惠舊金山19日專電）一名美國大學生去年從社群平台Snapchat購買一顆處方箋止痛藥，卻收到含致命劑量芬太尼的假藥，服用後半小時內死亡。美國緝毒局示警危機，假藥正在謀殺沒有心防的人。

類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速且作用時間極短，效力比嗎啡高出50到100倍。

根據美國緝毒局（Drug Enforcement Administration, DEA），犯罪集團主要在墨西哥，利用從中國進口的芬太尼製成「標記為處方藥」的假藥，透過社群媒體平台販售給毫無戒心的人。

美國緝毒局今年9月指出，已查獲950萬顆非法藥丸，比過去兩年緝獲的總量還多出兩倍，且2/5含有芬太尼的假藥，其劑量可能致死，並嚴正發出公共安全示警，「假藥以前所未見的速度，正在謀殺沒有心防的美國人」。

「舊金山紀事報」18日報導，22歲的特南（Charlie Ternan）去年是加州聖克拉拉大學（Santa Clara University）大四生。他的父母住距離學校約400英里的南加州巴沙迪納（Pasadena），當收到兒子服用過量芬太尼致死的通知時，他才剛從家裡返回校外租屋處6天，距離畢業僅不到3星期。

調查人員發現，特南身高約188公分、體重107公斤，兩年前曾接受過腰間盤手術，有服用醫生開立的麻醉性止痛處方藥Percocet。

調查指出，去年5月14日，他原定當天下午5時有個工作機會的視訊面試。因背痛問題，他在等面試前，從社群平台Snapchat向一位賣家購買標示為Percocet的止痛藥，且很快送達。下午3點他在租屋處服用後，不到半小時內死亡。直到晚上8點多，室友們外出歸來才發現他已失去生命跡象。

社群媒體Snapchat於2011年成立，深獲千禧世代以降的歐美年輕人喜愛，其中「閱後即焚」的功能讓用戶分享的貼文、互傳的訊息自動消失。

美國的區域檢察官們調查發現，賣家心知肚明假藥的致命性，但社群媒體如Snapchat的販售通道，使得查證賣家的困難度提高。

許多人仍不知道含有芬太尼假藥的危險性，甚或沒有察覺網路販售假藥的猖獗。聖克拉拉區域檢察官巴克魯（Brian Buckelew）告訴舊金山紀事報，「很多年輕人、天真沒有經驗的人、樂於嘗試的人和國中生等，顯然都不知道他們已經吃到芬太尼。」

巴克魯所知芬太尼服用過量的案例，逾一半都是30歲以下年輕族群、且超過半數從社群平台Snapchat購得。

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特南的父母傷心欲絕，他們聽過美國街頭暗巷有許多藥物成癮症者因芬太尼過量致死，但特南沒有使用毒品的紀錄，卻在租屋處吃到一顆假藥過世。

面對喪子之痛，特南的父母以行動成立非營利組織。他們和其他假藥受害者及受害家庭聯繫，推廣社區教育，特別是向高中生說明假藥的危險性。他們也與網路社群平台Snapchat合作，讓年輕人對網路販售的假藥有所警覺，避免類似悲劇再度發生。（編輯：韋樞）1101220