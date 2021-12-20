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疫情9/300

泰國通報首例本土Omicron 當局擬重祭入境隔離令

2021/12/20 15:53（12/20 16:07 更新）
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（中央社曼谷20日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情迅速擴散，各國嚴防戒備，泰國正在考慮對外國遊客重祭強制隔離措施，衛生部當局今天也通報國內首起Omicron本土個案。

泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，公共衛生部將提議取消已打疫苗旅客的隔離豁免，並恢復飯店檢疫隔離，以及允許在特定地點自由行動的「沙盒」計畫。

阿努廷告訴電視節目Inside Thailand，公衛部的提議是出於對Omicron變異株擴散的擔憂，他補充，「很快會」提交提議給政府的COVID-19防疫小組。

阿努廷發表這番言論之前，泰國11月才重新對外國旅客開啟國門，結束近18個月的嚴格入境政策；嚴苛入境政策導致泰國經濟命脈觀光業飽受衝擊。

阿努廷表示，泰國現已檢測出63人感染Omicron變異株，一例為本土個案，其餘皆是境外移入。

衛生當局指出，泰國首例Omicron本土個案是一名被丈夫傳染此變異株的女性，個案的丈夫是哥倫比亞人，11月下旬從奈及利亞返泰。

疾病管制部門官員查克拉（Chakrarat Pittayawonganon）說，這一個案與其丈夫都已完整接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。

他補充，這對夫婦的高風險接觸者是一名計程車司機，現已被隔離，待22日進行第2次冠狀病毒檢測。（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1101220

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